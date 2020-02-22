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Снег в Москве может полностью растаять за сегодняшний день

, 10:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Снег в Москве может полностью растаять за сегодняшний день
Москва, pixabay.com
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что снег на большей части Москвы может растаять в течение сегодняшнего дня. Небольшой покров останется лишь в парковых и лесопарковых зонах.
 
По словам метеоролога, в минувшую пятницу, 21 февраля, данные метеостанций свидетельствовали о том, что снежный покров составляет максимум 2 сантиметра. Леус уточнил, что снег лежит местами, поэтому, вероятнее всего, растает за субботу, 22 февраля.
 
Предполагается, что сегодня столбики термометров в Москве поднимутся до плюс пяти градусов.
ЕТ

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