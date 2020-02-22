Снег в Москве может полностью растаять за сегодняшний день

По словам метеоролога, в минувшую пятницу, 21 февраля, данные метеостанций свидетельствовали о том, что снежный покров составляет максимум 2 сантиметра. Леус уточнил, что снег лежит местами, поэтому, вероятнее всего, растает за субботу, 22 февраля.

Предполагается, что сегодня столбики термометров в Москве поднимутся до плюс пяти градусов.