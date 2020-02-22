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Какая будет погода 23 февраля и в праздничные выходные в Москве

, 09:15 [ «Аргументы Недели» ]

Какая будет погода 23 февраля и в праздничные выходные в Москве
Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Синоптики прогнозируют погоду на праздничные выходные на 23 февраля - День защитника Отечества.
Россияне отдыхают в связи с праздником, приходящимся на воскресенье, три дня: 22, 23 и 24 февраля.

По прогнозу Гидрометцентра РФ, погода к 23 февраля ухудшится. Поднимется сильный ветер и начнется мокрый снег с дождем.
22 февраля, суббота, дневная температура воздуха в Москве поднимется до плюс пяти градусов. Осадков. специалисты по погоде не обещают. Максимальные порывы ветра могут достигать 17 м/с. Ночью немного подморозит, до минус одного градуса.

В воскресенье, в праздничный день, в столице возможен сильный снегопад и метель. Порывы ветра усилятся до 19 м/с. По данным Гидрометцентра России, днем воздух прогреется до плюс четырех градусов. К ночи температура воздуха понизится до нулевой отметки.

Пасмурная погода сохранится в понедельник, 24 февраля. Осадки ослабнут. Дневные температуры воздуха останутся положительными, а ночью подморозит до минус пяти градусов.

Далее на следующей неделе будет еще прохладнее.

Погода в Москве этой зимой устанавливает температурные рекорды. Так в пятницу, 21 февраля, в 11:00 столбики термометров на метеостанции ВДНХ поднялись до отметки плюс 6,3 градуса. Это на 1,2 градуса выше предыдущего рекорда.

 

ИЧ

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