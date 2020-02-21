Синоптики: похолодание и снег придут в Москву на следующей неделе

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21 февраля 2020, 22:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Синоптики предупредили, что в выходные в столице будет облачная погода с прояснениями. А уже в начале следующей недели начнется похолодание, говорится в прогнозе на официальном портале мэра Москвы.

В понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки. Днем воздух прогреется до +3 градусов. Со вторника в город вернутся холода: ночью прогнозируется -5 градусов, а днем - от -3 до +2.

Как сообщалось накануне, на европейской территории России и, в частности, в Московском регионе ожидается ранняя весна. Об этом 20 февраля сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.