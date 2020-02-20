В Гидрометцентре вновь пообещали москвичам раннюю весну

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20 февраля 2020, 23:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Ранняя весна ожидается на европейской территории России и, в частности, в Московском регионе. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В этом году март будет более теплым, и весна придет раньше - по перечисленным признакам. Но это не исключает, конечно, и понижения температуры, и выпадения снега в марте - это нормальная ситуация", - сказал Вильфанд.

По его словам, модельеры верхней одежды говорят, что при дневной температуре +10..+15 градусов можно снимать плащи. Такая температура тоже признак весны, но наступает не ранее середины апреля: "Вот тогда весна", - пояснил он.

"В Московском регионе почва либо вообще не замерзла, либо на несколько сантиметров. Это редчайший случай", - отметил синоптик. Но подчеркнул, что в марте не исключено понижение температуры воздуха и выпадение снега.

Кроме того, как ранее сообщали АН, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во вторник заявил, что погода в Москве в течение этой недели будет опережать календарь почти на два месяца и соответствовать апрелю.