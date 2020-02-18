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Москвичей на этой неделе ожидает апрельская погода

, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Москвичей на этой неделе ожидает апрельская погода
цветок на снегу, pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во вторник заявил, что погода в Москве в течение этой недели будет опережать календарь почти на два месяца и соответствовать апрелю.

Синоптик уточнил, что в столице в ближайшие дни могут быть побиты новые температурные рекорды, поскольку климатическая норма для февраля будет превышена на 10-12 градусов.

"Апрельский режим" погоды, по словам Романа Вильфанда, сохранится в Москве до конца текущей недели. Предполагается, что самая высокая температура ожидается в городе в грядущее воскресенье – столбики термометров могут подняться до плюс 6 градусов.

ЕТ

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