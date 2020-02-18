Во вторник в Москве погода побила рекорд 1949 года

Во вторник, 18 февраля, температура воздуха в Москве побила рекорд 1949 года. Соответствующую информацию сегодня утром предоставил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Вторник стал рекордно теплым днем зимы, в утренние часы воздух в столице прогрелся до плюс 4,5 градусов по Цельсию. По словам Синенкова, днем вышеуказанный рекорд будет перекрыт еще на несколько градусов. Не исключено, что температура поднимется до плюс 8 градусов.