За сутки во Владивостоке выпала месячная норма осадков

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17 февраля 2020, 10:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Примгидромет

снег, Globallookpress

Во Владивостоке менее чем за сутки выпала практически месячная норма осадков в виде снега. Соответствующую информацию утром в понедельник, 17 февраля, предоставили специалисты Примгидромета.

Синоптики уточняют, что обильные снегопады в городе связаны с тем, что на акваторию Японского моря вышел циклон. В общей сложности за минувшую ночь и сегодняшнее утро во Владивостоке выпало примерно 23 мм снега, хотя изначально метеорологи прогнозировали не более 20 мм.

Снегопады, как сообщают специалисты, сопровождались метелью с порывами ветра до 20-25 метров в секунду.