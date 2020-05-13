Немногим россиянам повезёт посмотреть на Черное море через забор санатория

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13 мая 2020, 09:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Несмотря на призыв Владимира Путина «форсировать развитие внутреннего туризма», 1 июня на курортах Краснодарского края, возможно, смогут открыться (если будет позволять эпидемиологическая ситуация) только санатории с действующей медицинской лицензией (около 150 здравниц).

Если они выполнят все рекомендации федерального и регламент местного Роспотребнадзора, которого ещё нет. Попасть в санаторий можно будет только при наличии санаторно-курортной путевки сроком не меньше чем на 14 дней. И там, в границах санаторно-курортного учреждения, и «оздоравливаться». Пляжи и общественные места, скорее всего, еще будут закрыты на карантин.

Но даже такой «компромисс», как охарактеризовал предстоящий сезон губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, будет недоступен москвичам и питерцам. Неясны пока и критерии отбора регионов, жителям которых позволят приобрести путевку на ККК.

Ждёт ли туристов Крым, почему правительство не будет спешить с открытием внешних границ, сколько #своихнебросаем всё ещё ждёт помощи за рубежом, почему туристы не получат возврат денег за купленные ранее туры, и где в мире уже ждут российских туристов – читайте в статье «Большие города, пустые поезда».