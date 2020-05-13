Могут ли тканевые перчатки защитить от коронавируса

Врач Борис Ревич рассказал, какие перчатки можно использовать летом для защиты от коронавируса, чтобы при этом не навредить коже рук. Специалист считает, что не обязательно носить только одноразовые медицинские перчатки – есть и другие варианты.
Ревич рассказал, что для профилактики COVID-19 подойдут любые виды перчаток. «Но я думаю, что никто не будет в жару надевать перчатки, которые люди носят осенью или зимой. Я думаю, что самое лучшее - это тканевые перчатки, которые используют для работы в саду. Такие перчатки легко стирать и их можно постоянно носить», - считает эксперт. Он добавил, что тканевые перчатки позволят сохранить руки здоровыми и избежать аллергии.