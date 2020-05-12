Врач рассказал, принесет ли пользу «масочно-перчаточный режим»

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12 мая 2020, 12:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Защитные средства. Фото: pixabay.com

Врач Андрей Тяжельников рассказал, есть ли смысл в обязательно ношении защитных масок и перчаток в Москве и Московской области. С 12 мая в регионе стартует «масочно-перчаточный режим».

«Маски и перчатки являются физическим препятствием, так как вирус передается воздушно-капельным и контактными путями, также психологически сложнее в этих средствах защиты потрогать лицо руками», - считает Тяжельников.

Он призвал россиян не игнорировать нововведение, поскольку коронавирус может протекать незаметно для носителя, но при этом представлять опасность для окружающих. Врач также напомнил, что маски и перчатки необходимы не только взрослым, но и детям.