Врач рассказал, принесет ли пользу «масочно-перчаточный режим»

Врач Андрей Тяжельников рассказал, есть ли смысл в обязательно ношении защитных масок и перчаток в Москве и Московской области. С 12 мая в регионе стартует «масочно-перчаточный режим».
«Маски и перчатки являются физическим препятствием, так как вирус передается воздушно-капельным и контактными путями, также психологически сложнее в этих средствах защиты потрогать лицо руками», - считает Тяжельников.
Он призвал россиян не игнорировать нововведение, поскольку коронавирус может протекать незаметно для носителя, но при этом представлять опасность для окружающих. Врач также напомнил, что маски и перчатки необходимы не только взрослым, но и детям.