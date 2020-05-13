Что тревожит врачей из-за эпидемии COVID-19 на территории России

Аргументы Недели → Общество 13+

13 мая 2020, 07:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия1

Реанимация. Фото: pixabay.com

Доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко рассказала, какие перспективы ближайшего будущего беспокоят многих врачей в свете эпидемии коронавирусной инфекции в России.

«Мы, конечно, с тревогой ожидаем, что будет через неделю после окончания майских праздников — в любом случае все врачи это ожидают с тревогой», - призналась медик.

Она отметила, что, несмотря на всю информацию о вирусе и время, прошедшее с момента начала распространения COVID-19 по стране, многие россияне до сих пор не осознают серьезности происходящего. Врач добавила, что даже знакомые периодически интересуются у нее, действительно ли всё так серьезно, как рассказывают.