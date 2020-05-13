В Госдуме отреагировали на слова саратовской чиновницы о «скулящих рожающих»

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13 мая 2020, 07:27 [ «Аргументы Недели» ]

Госдума. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Konstantin Kokoshkin

Депутат Госдумы Николай Панков прокомментировал заявление бывшей чиновницы из Саратова Лидии Бузовчук о том, что «рожающим все должны и обязаны». Он отметил, что женщина продемонстрировала хамское поведение.

Ранее Бузовчук под псевдонимом «Лидия Прозорова» оставила в соцсети комментарий под записью, в которой говорилось об объявленных президентом выплатах для семей с детьми от 3 до 16 лет. «Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов, и жили как-то, не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны, и чем больше дают, тем больше хочется! Лучше б пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали», - написала чиновница.

Панков отметил, что исполняющий обязанности главы района Алексей Стрельников быстро отреагировал на хамство со стороны подчиненной и уволил Бузовчук. Депутат Гослумы добавил, что чиновникам нужно внимательнее относиться к людям и обращать внимание на их мнение и нужды.