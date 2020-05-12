Законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан внесен в Госдуму

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12 мая 2020, 09:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложили штрафовать чиновников на сумму до 150 тыс. рублей за оскорбление граждан.

Подчеркивается, что оскорбление, совершенное лицом, которое замещает государственную или муниципальную должность или должность государственной или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих должностных обязанностей влечет за собой штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей или же дисквалификацию на срок до года. За повторное нарушение предлагается штрафовать на сумму до 150 тыс. рублей.

Кроме того, данный законопроект увеличивает административные штрафы за оскорбление в целом. Максимальная сумма взыскания для граждан вырастет с 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц она увеличится с 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц – с 500 тыс. до 700 тыс. рублей.