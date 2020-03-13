В Челябинской области директора школы оштрафовали за оскорбление своего подчиненного

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13 марта 2020, 09:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Челябинской области суд оштрафовал на 10 тысяч рублей директора школы, который нецензурно высказался в отношении преподавателя. Проведена проверка по обращению местного жителя об оскорблении на рабочем месте.

В декабре 2019 года в учебном заведении между учителем и директором произошел конфликт из-за несвоевременной выплаты заработной платы. В ходе инцидента начальник нецензурно оскорбил своего подчиненного. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Теперь директор должен выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.