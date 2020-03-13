Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Челябинской области директора школы оштрафовали за оскорбление своего подчиненного

, 09:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Челябинской области директора школы оштрафовали за оскорбление своего подчиненного
pixabay.com

В Челябинской области суд оштрафовал на 10 тысяч рублей директора школы, который нецензурно высказался в отношении преподавателя. Проведена проверка по обращению местного жителя об оскорблении на рабочем месте.

В декабре 2019 года в учебном заведении между учителем и директором произошел конфликт из-за несвоевременной выплаты заработной платы. В ходе инцидента начальник нецензурно оскорбил своего подчиненного. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Теперь директор должен выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.

 

ЕЧ

В мире

На Украине сообщили, что Порошенко покинул страну накануне допроса

СМИ: Порошенко сбежал из Украины перед допросом и возможным арестом

Адвокаты экс-президента Украины Петра Порошенко сообщили, что их подзащитный не сможет явиться на допрос в Госбюро расследований (ГБР), потому что покинул территорию страны. Представители политика уточнили, что его вызвали туда в пятницу, 13 марта, к 11.00 (12.00 по мск).

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью