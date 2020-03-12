Нетрезвого лихача на «Ауди» полицейские смогли остановить лишь выстрелами по колесам

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12 марта 2020, 22:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

фото Вести Крым

Преследование началось в Симферополе и после гонок по улицам машины вырвались за город. Преследование прекратили стрельбой.

На приказ остановиться водитель не отреагировал и началась погоня. Пронесясь по улицам города и благополучно миновав несколько перекрестков, «Ауди» пыталась скрыться от преследования в частном секторе района Марьино. Потом убегающий, а за ним догоняющие рванули в сторону Алушты.

Полицейские таранили беглеца, но крепкая немецкая машина выдержала удар. Лишь через 25 километров у Ангарского перевала выстрелом в колесо «Ауди» обездвижили.

Водитель оказался пьян и не имел водительского удостоверения – был лишен его ранее.