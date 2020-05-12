В Москве скончались еще 53 пациента с подтвержденным коронавирусом

В Москве скончались еще 53 пациента с COVID-19. Об этом сообщает штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Известно, что у больных был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус. А за день до этого сообщалось о 55 пациентах с коронавирусом нового типа, которые умерли в столичном регионе за сутки.
Ранее в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошел пожар. В результате инцидента удалось спасти пятнадцать пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ.