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В Москве скончались еще 53 пациента с подтвержденным коронавирусом

, 22:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Москве скончались еще 53 пациента с подтвержденным коронавирусом
pixabay.com

В Москве скончались еще 53 пациента с COVID-19. Об этом сообщает штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Известно, что у больных был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус. А за день до этого сообщалось о 55 пациентах с коронавирусом нового типа, которые умерли в столичном регионе за сутки.

Ранее в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошел пожар. В результате инцидента удалось спасти пятнадцать пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ.

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В правительстве РФ сегодня уточнили способы обращения за единовременными выплатами семьями с детьми от трёх до 16 лет, о которых 11 мая сообщил Владимир Путин. Размер выплаты - 10 тысяч рублей на ребёнка.

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