Дочь Пескова считает, что заражение отца коронавирусом было неизбежно

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12 мая 2020, 20:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.ru

Фото: www.instagram.com/stpellegrino/, Елизавета Пескова

Дочь пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Елизавета прокомментировала информацию о заражении коронавирусом отца. Она рассказала, что общалась с ним лично примерно десять дней назад.

Девушка самостоятельная, живет отдельно. Встречались они на улице, соблюдая все меры безопасности. Елизавета сообщила что сама полностью здорова, очень волнуется за отца и добавила: "Надеюсь, умников, которые не верят в коронавирус, уже не осталось и все осознали серьезность ситуации". В соцсети девушка высказала свое мнение о том, что заражение Пескова коронавирусом было неизбежно.

Татьяна Навка рассказала, как они с мужем себя чувствуют после заражения коронавирусом.