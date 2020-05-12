Анастасия Татулова: Нас послали работать, потому что ФНС хочет сегодня получить налоги

Аргументы Недели → Общество 13+

12 мая 2020, 18:48 [ «Аргументы Недели», Анастасия ТАТУЛОВА, основатель и управляющий партнер сети семейных кафе-кондитерских «АндерСон» ] Источник: Фэйсбук

Анастасия ТАТУЛОВА, основатель сети семейных кафе-кондитерских «АндерСон», фото соцсети

Хотела написать что-нибудь смешное, ну или душевное, или поддержать нас всех как-то. После вчерашнего послания. Прикольно что слово послание однокоренное с «послать».

Нас послали работать, ФНС тоже послали работать, потому ФНС Москвы хочет получить налоги сегодня.

Это демонстрирует в очередной раз полное непонимание властью того что происходит у нас на дне, у букашек из бизнеса.

Вопроса два если опустить эмоциональный:

1) как те кто не работали должны сегодня выйти, сдать, посчитать и оплатить?

2) где взять на это деньги при входящем нуле?

Президент сказал вчера - решает мэр.

Дорогой Сергей Семёнович!

Обращаюсь к Вам, как Ваше доверенное лицо, как предприниматель, как тот, кому вы дали грамоту за вклад в развитие индустрии гостеприимства в Москве.

Ну и из грустного, как человек которого в нашем городе неоднократно ткнули носом в то что я сотрудничаю с «кровавым режимом» , «продалась», «подстилка собянина» и тд.

Хочу наконец-то продаться.

Я вообще никогда ничего для себя не просила.

Хочу попросить. Вы же меня попросили быть доверенным лицом - вот и я вас прошу теперь.

Я понимаю, насколько вы сейчас заняты, но примите меня пожалуйста.

Я вам расскажу что реально происходит у бизнеса в городе, который накрыла тьма.

Может быть вы и правда не понимаете. Потому что судя по внешним признакам - ваши сотрудники точно не понимают.

Коротко хроника:

На прошлой неделе ваш зам. Ефимов сказал что индустрией общепита вообще будут заниматься последней . Мало платим налогов, зарплата средняя, не как у банков.

Ну то есть что мы услышали: маленькие мы и вообще не сильно нужны городу. Пусть сдохнут.

Уважаемому чиновнику никто не объяснил, наверное, что в несчастной отрасли индустрии гостеприимства существует : почасовая оплата, что официанты во всем мире зарабатывают чаевыми, а не окладом, а все это влияет на цифру средней зп, так у вас система устроена. Не у нас - у вас.

Это уж я не говорю в сотый раз что налоговая система в отрасли вынуждает многих ну так скажем - искать альтернативные приему карт варианты.

И о том сколько раз мы с этой проблемой обивали пороги всех учреждений. Что отрасль нуждается в радикальной налоговой реформе.

Ну и, наконец, что рестораны являются обязательным условиям развития туризма.

А похоже он скоро будет важнее нефти.

Давайте я объясню господину Ефимову, я готова, бесплатно. За идею. Ликбез проведу как работает эта отрасль. А коллеги по другим отраслям помогут объяснить как другие отрасли работают. Экономику предприятий.

9 мая запомнилось мне не только печальным салютом, но и тем что заблокировали пропуска всем сотрудникам нашим. И я так понимаю ещё тысячам организаций в Москве.

Если бы не спасший нас департамент предпринимательства и лично Алексей Фурсин, мы бы не смогли выйти ни кормить больницы, ни на фабрику, ни на доставку работать.

Ой да, забыла. Вы знаете , мне как собственнику компании не положен пропуск. Я же не работаю. Я на диване лежу. Именно так же работает бизнес.

Поэтому я без пропуска.

Перед праздниками ещё одна новость догнала меня: о том что всем сотрудникам кроме выплаты зарплаты я должна тест на ковид сделать за свой счёт. В рекомендованных местах.

У меня, как у всех коллег моих по несчастью, возник вопрос: а вот те налоги на зарплаты. Из них нельзя?

И вот сегодня с утра выяснилось что я сегодня же должна заплатить налоги. Отсрочки больше нет.

Но я их не заплачу.

Я не кричу, нет. Я просто искренне хочу чтобы город и предприниматели, а в Москве их не просто много, их очень много, вместе вышли из этого кошмара.

Назначьте мне время, Сергей Семёнович. Я в 15 минут уложусь. У меня все бумаги есть, я готова вам аргументированно доказать почему мы нужны, почему мы НЕ СМОЖЕМ жить так дальше, почему Аргумент - вы умрете - Новые придут - неправильный для города.

Я только сейчас не могу, я по городу бегаю по банкоматам - денег на счету нет совсем, поэтому я их с карт из банкоматов снимаю, чтобы в компанию займ от меня принести, чтобы выплатить зарплату людям, вы же с Президентом обещали им из телевизора.

Вот и не могу вас подвести. Я же доверенное лицо.

С уважением и искренним желанием сделать Москву лучшим городом для предпринимателей. Анастасия Татулова.