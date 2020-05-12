В Мосгордуме напомнили об ответственности руководителей за обеспечение безопасности работников

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12 мая 2020, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Член комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Андрей Титов напомнил, что безопасность на столичных предприятиях, которые продолжают или возобновляют работу в период режима самоизоляции, зависит в первую очередь от их руководителей. Со всей ответственностью к вопросу должны подходить и сотрудники.

«На самом деле люди уже привыкли к жестким требованиям гигиены, все работодатели поддерживают это», - заявил депутат.

Андрей Титов подчеркнул, что поддерживает ношение масок на работе. Он сам директор научно-производственной фирмы и внимательно следит за безопасностью своих сотрудников. «Перчатки у нас по технологическому процессу обязаны носить все, у нас промышленное производство, производим изделия из металла. Мы делаем уже второй раз закупки масок, перчаток, средств для уборки и личной гигиены, антисептиков. Это всегда у нас было, но не так часто. Раньше мы мыли полы раз в три дня, сейчас моем каждый день и неоднократно», - рассказал Титов. Он добавил, что в течение трех следующих недель на предприятии планируют провести тестирование сотрудников, ведут журнал температуры.

«Мы измеряем температуру, дважды за этот месяц отправили людей домой, хотя у них даже ОРВИ не было. Контроль температуры на предприятиях я считаю целесообразным. Причем контроль на входе: если человек приходит с температурой, пускай возвращается домой, вызывает врача», - отметил Титов.

Депутат считает необходимым для всех москвичей продолжать соблюдать режим самоизоляции. Политик рассказал, что его родители, тесть с тещей не выходят на улицу. «Это тяжело: ни внуков не посмотреть, ни пообщаться, ни погулять, но это только личная ответственность граждан. Есть люди безответственные, которые считают, что эта болезнь их не коснется. Но мировая тенденция показывает, что это касается всех, и руководителей стран в том числе. У нас премьер-министр заболел и часть правительства», - напомнил депутат.

Ранее сообщалось, что в Москве приняли решение возобновить работу строительных и промпредприятий с 12 мая.