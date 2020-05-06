Собянин принял решение возобновить работу строительных и промпредприятий с 12 мая

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6 мая 2020, 20:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение возобновить с 12 мая работу всех промышленных и строительных предприятий столицы.

Как сообщил Собянин в среду на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы, в результате возобновления деятельности промпредприятий работу вновь получат 500 тыс. человек.

"Это важно для экономики города и страны, потому что заказы московских предприятий создают около 3,5 млн рабочих мест по всей стране, обеспечивают работу машиностроительных предприятий, предприятий строительной отрасли и так далее. То есть это имеет достаточную большую синергию", - пояснил Сергей Собянин.

Вместе с тем градоначальник подчеркнул, что выход столичной сферы услуг из режима самоизоляции пока был бы преждевременным. По его словам, открытие таких предприятий несет в себе риски дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Столичный мэр заявил, что в вопросе открытия объектов торговли и сферы услуг, где имеется прямой контакт между гражданами, нужно придерживаться жестких критериев.

"Меры перехода на другие этапы выхода из самоизоляции (...) необходимо поделить на две части: первая часть, самая жесткая, касается сферы услуг, там, где граждане соприкасаются друг с другом, или с предприятиями, которые оказывают услуги. Это салоны красоты, парикмахерские, торговля и другие сферы услуг. Начало работы этих предприятий могут спровоцировать рост или высокую динамику заболеваемости", - предупредил Сергей Собянин.

По его словам, критерии для начала работы предприятий этой сферы уже выработаны, и они "достаточно жесткие". Тем не менее, по его словам, на заседании рабочей группы договорились, что решение об открытии таких предприятий будет приниматься на уровне региона, и система будет "несколько гибче" - исходя из специфики субъекта Федерации.

По его словам, отдельно от сферы услуг и торговли должен регулироваться выход из самоизоляции промышленности, строительства и сельского хозяйства.

"Сфера услуг более жестко контролируется санитарными врачами, что касается промышленности, других сфер, это все-таки в большей степени сфера ответственности самих руководителей", - сказал мэр.

Как сообщалось ранее, Президент России Владимир Путин поддержал предложение мэра Москвы Сергея Собянина разрешить работу всех предприятий промышленности и строительной отрасли с 12 мая.

«Считаю, что планы открытия значительного количества предприятий, прежде всего промышленности и стройки, они обоснованны абсолютно», - заявил президент.