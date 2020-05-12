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В Ульяновской области число случаев инфицирования коронавирусом выросло до 932

, 17:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Ульяновской области число случаев инфицирования коронавирусом выросло до 932
pixabay.com

В Ульяновской области число подтвержденных случаев заражения COVID-19 выросло еще на 46. Об этом сообщило областное управление Роспотребнадзора.

Всего в области на данный момент 932 человека заболели коронавирусом. Из них 152 жителя выздоровели, четверо скончались. Под наблюдением медиков находятся 3438 пациентов,  2502 жителя снято с наблюдения.

Ранее в Калининграде 12 мая, скончалась врач-реаниматолог отделения неврологии областной клинической больницы, которая работала с заболевшими коронавирусом нового типа пациентами. 

ЕЧ

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