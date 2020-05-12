В Калининграде умерла врач-реаниматолог, которая напрямую работала с заболевшими коронавирусом пациентами

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12 мая 2020, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]

траур, фото: pexels.com

В Калининграде сегодня, 12 мая, скончалась врач-реаниматолог отделения неврологии областной клинической больницы, которая работала с заболевшими коронавирусом пациентами. У доктора была тяжелая пневмония, ее подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

К сожалению, медикам не удалось спасти 65-летнего доктора, - сообщили в регионально оперштабе по коронавирусу.

Точную причину смерти врача можно будет назвать, когда будет медицинское заключение.

Смерть врача-реаниматолога - вторая среди медицинских работников системы здравоохранения Калининградской области.

Ранее скончалась медсестра областной клинической больнице, в которой был зафиксирован очаг заболевания коронавирусом. Общее число медиков, заразившихся COVID-19, в регионе - несколько десятков.

В Калининградской области по состоянию на 12 мая выявлено 772 случаев заражения коронавирусом. 216 человек выздоровели. Скончались 11 человек. Обследования на COVID-19 прошли 29 097 человек, из них остаются под медицинским наблюдением 2 186 человека.

Вчера стало известно, что в Калининградской области решили отменить режим самоизоляции.