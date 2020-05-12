В Сочи с 1 июня планируют открыть санатории, но доступ на море будет закрыт

С 1 июня в Краснодарском крае начинут работать организации курортного комплекса, имеющие специальную медицинскую лицензию.
На заседании краевого оперативного штаба было принято решение, что обязательным условием возобновления их деятельности является наличие медицинской лицензии, чтобы в случае выявления заболевших коронавирусной инфекцией санатории могли оказать пациентам квалифицированную помощь.
Для лиц, приезжающих в санатории, основанием проезда будет наличие путевки. При этом отдыхающие должны помнить, что они приезжают в санатории, а не на курорт, поскольку пляжи и общественные места будут закрыты.
«Туристы будут только на территории санаториев. Ответственность за это будет лежать на самом лечебном учреждении», – говорится в сообщении оперштаба.
Ранее сообщалось, что в Сочи семь полицейских госпитализировали с диагнозом коронавирусная инфекция.