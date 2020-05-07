В Сочи семь полицейских госпитализировали с диагнозом коронавирусная инфекция

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7 мая 2020, 21:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Скорая помощь. Фото: сайт Госдума РФ

В инфекционную больницу черноморского курорта госпитализированы семеро сотрудников полиции – у всех выявлен коронавирус. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

О том, где стражи порядка могли заразиться, не сообщается. За все время проведения исследований коронавирусная инфекция выявлена у медицинских работников, сотрудников и учащихся средних и высших образовательных учреждений, воинской части, частных компаний, работающих в период карантина.

По состоянию на 7 мая, в Сочи коронавирус установлен у 177 человек. В целом в Краснодарском крае коронавирусом заболели более 1,5 тысячи человек.