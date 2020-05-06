В Краснодарском крае более 1,5 тысячи человек заболели коронавирусом

Аргументы Недели → Здоровье

6 мая 2020, 19:22 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Общее число подтвержденных случаев коронавируса на Кубани превысило 1,5 тысячи, сообщается на сайте администрации края. За последние сутки в крае инфекция зафиксирована у 97 человек, в том числе четырех детей.

Больше всего случаев – 26, подтверждено в Краснодаре. В Сочи 13 заболевших, 8 – в Крымском районе, 6 – в Тихорецком, Усть-Лабинском и Анапе, 4 – в Кавказском, Апшеронском, Тимашевском, Горячем Ключе, по два – в Новороссийске, Армавире, Ленинградском, Приморско-Ахтарском и Кущевском районах, по одному – в Новопокровском, Гулькевичском, Успенском, Красноармейском, Тбилисском и Брюховецком районах.

Всего на сегодня в регионе заболели 1534 человека, из них 88 детей. 21 пациент умер, 467 выздоровели и выписаны.

В обсерваторах Краснодарского края за время их работы выявлено 29 заболевших коронавирусом.