В Турции с 1 июня всех пассажиров в аэропортах будут проверять на коронавирус

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12 мая 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Турция с июня обяжет всех иностранцев и возвращаются из-за границы граждан Турции сдавать тесты на коронавирус в аэропортах. Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой сообщил, что в первую очередь нововведение появится в аэропортах основных туристических провинций, в том числе в Анталье.

По словам министра туризма, Минздрав займется созданием специальных лабораторий в аэропортах, чтобы тестировать пассажиров. Проверять на коронавирус будут до прохождения паспортного контроля. Взятие анализов займет не более 2-3 минут. Результаты теста будут известны через 5-6 часов. Если у туриста будет выявлен COVID-19, то он будет находиться в изоляции в номере отеля.

В начале мая сообщалось, что в турецких отелях этим летом введут ограничения для туристов из-за коронавирусной инфекции.

Турция с запоздание откроет в этом году курортный сезон и сейчас отели готовятся выполнять требования, которые из-за эпидемии коронавирусной инфекции, поставило министерство культуры и туризма.