Кирилл Дмитриев рассказал об активной работе РФПИ для противодействия COVID-19

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12 мая 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, фото соцсети

В декабре 2019 года в Китае была зарегистрирована коронавирусная инфекция, которая вскоре распространилась по всему миру. Сегодня сложно найти место на карте, где не было бы выявлено случаев заражения. Новая болезнь представляет серьезную угрозу не только для людей, но и для экономики. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что пандемия COVID-19 является одним из самых серьезных вызовов человечеству за последние полвека. Фонд приступил к поиску эффективных решений для противодействия коронавирусу в начале 2020 года.

Реагирование на угрозу распространения инфекции

По словам Кирилла Дмитриева, благодаря широкой сети международных партнерств РФПИ начал получать подробную информацию о вспышке коронавируса еще в январе 2020 года. Сведения поступали от генетической компании BGI, которая проводила массовые тестирования в КНР и занималась ликвидацией последствий заболевания. От ее основателя Российский фонд прямых инвестиций получил тесты, которые использовали для диагностики нового вируса в Ухане. В феврале их передали на изучение российским медикам и контролирующим органам.

Кирилл Дмитриев отмечает, что РФПИ быстро вступил в борьбу с COVID-19, так как смог объединить усилия с партнерами из других стран. От партнеров из ОАЭ была получена информация об основных особенностях коронавируса – он крайне заразный, поэтому стремительно распространяется, кроме того, долго сохраняет жизнеспособность на различных поверхностях. Также стало известно, что вирус особенно опасен для пожилых людей и лиц с большим количеством хронических заболеваний. Несмотря на то, что лишь около 20% инфицированных тяжело переносят болезнь и имеют серьезные осложнения, этого достаточно для того, чтобы создать серьезную нагрузку на систему здравоохранения в масштабе страны. Эпидемия COVID-19 парализует экономику, так как больные быстро заполняют больницы, а предприятия и организации остаются без работников. РФПИ проинформировал ключевые ведомства об этом и порекомендовал им закупить спецодежду для медиков, а также аппараты ИВЛ и ЭКМО.

Поддержка разработки тест-системы

После получения информации от зарубежных партнеров РФПИ сфокусировался на выявлении инфицированных коронавирусом. Масштабное проведение тестов на коронавирус – наиболее эффективная мера для предотвращения распространения инфекции. Именно этим путем пошла Южная Корея, чей опыт борьбы с COVID-19 признан одним из самых успешных.

По словам генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева, Фонд изучил более 20 различных технологий тестирования, после чего РФПИ одобрил инвестиции в технологию компании EMG, которая была создана для объединения усилий российских и японских ученых, работающих над созданием экспресс-тестов. Диагностическая система EMG позволяет провести быстрое и точное тестирование на коронавирус. При этом технология EMG может применяться в любой ПЦР-лаборатории, ускоряя проведение стандартных тестов с 2-6 часов до всего лишь 30 минут.

Особенности и преимущества экспресс-тестов

В российско-японских тестах EMG применяется метод SmartAmp, который представляет из себя усовершенствованный метод изотермической амплификации. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, их точность составляет 99,9%, что было подтверждено ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, а также рядом ведущих международных лабораторий. Экспресс-тесты позволяют выявлять даже 50 копий коронавируса в биологическом материале всего за полчаса. Для сравнения: порог чувствительности других тест-систем начинается от тысячи копий вируса в образце.

Дмитриев Кирилл Александрович сообщает, что особенностью технологии EMG также является возможность осуществления тестов с применением мобильной версии системы. Помимо использования реагентов компании в лабораториях существует портативная версия тестовой системы - все необходимое для проведения диагностики коронавирусной инфекции оборудование можно сложить в два небольших чемодана. Развернуть мобильную лабораторию можно где угодно: в больнице, аэропорту, школе или университете, на предприятиях и удаленных территориях. Пробы не обязательно отправлять в стационарную лабораторию, исследование можно провести на месте. Диагностика занимает не более 30 минут, а за час портативная лаборатория EMG позволяет протестировать десятки человек.

Масштабное тестирование на коронавирус

Массовое тестирование граждан – один из основных инструментов борьбы с новой болезнью. Чем больше тестов будет сделано, тем больше будет выявлено больных с бессимптомным течением. Это позволит изолировать зараженных и прервать цепочку распространения инфекции.

В апреле Кирилл Дмитриев объявил о запуске тестирования на COVID-19 на дому. Реализацией программы занимается РФПИ и Яндекс – партнер РФПИ в Альянсе по борьбе с коронавирусом. На первом этапе возможность пройти тестирование получили москвичи, находящиеся в группе риска. По мере роста возможностей лабораторий программа была значительно расширена. Сегодня сделать тест может любой житель Москвы и МО. С каждым днем исследование становится доступно большему количеству граждан, в том числе проживающим в регионах. Для тестирования в рамках этой программы, которая является бесплатной для населения, используются как тесты EMG, так и тестовые системы других производителей.

Поставка тестов в другие страны

По словам генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева, экспресс-тесты EMG поставляются и в другие страны. Заявки на приобретение российско-японских скрининг-систем были получены от Австрии, ОАЭ, Саудовской Аравии. Иностранные партнеры уже заказали более 500 тысяч тестов. В США и некоторых странах Европы экспресс-тесты EMG проходят проверку в регулирующих органах. Вскоре ожидается одобрение систем диагностики в Италии, Швейцарии и Германии. При этом ранее Австрия уже разрешила применение реагентов EMG в ПЦР-лабораториях.

Во Франции тесты EMG получили положительное заключение Национального центра изучения вирусных респираторных инфекций при Институте Пастера. По данным РФПИ, Франция стала первой европейской страной, которая одобрила использование мобильных мини-лабораторий EMG. Уже сейчас крупнейшие компании Франции начали сотрудничать с компанией MSE Group, партнером EMG в Европе, для оперативного тестирования сотрудников. Одной из таких компаний стала Orange Marine - подразделение крупнейшего французского телекоммуникационного холдинга Orange, занимающееся прокладкой телекоммуникаций по морскому дну – суда компании выходят в море на долгое время, и заблаговременное тестирование команды является залогом здоровья сотрудников и помогает обеспечивать промышленную безопасность всего подразделения Orange. Планируется, что в течение ближайших двух месяцев во Францию поступят 500 000 тестов EMG и до 100 мобильных лабораторий. Для сравнения во Франции на данный момент проведено в общей сложности 1,1 млн тестов.

Кроме того, в Италии тесты EMG активно использовались для обеспечения безопасности здоровья российских военных медиков, которые были направлены в Бергамо для оказания медицинской помощи местному населению. Диагностические системы EMG, в производство которых инвестировал РФПИ, активно использовались в Бергамо для тестирования российских военных. За время работы в полевом госпитале в Бергамо российские специалисты участвовали в лечении 112 человек, из которых 75 уже выписаны.

Помимо европейских стран, тестами EMG интересуются и в Азии. Так, РФПИ объявил о присоединении Российско-японского инвестиционного фонда (РЯИФ), созданного РФПИ и Japan Bank for International Cooperation, к инвестициям в диагностическую систему EMG. Министерство экономического развития РФ и Министерство экономики, торговли и промышленности Японии уже поддержали решение РФПИ и РЯИФ объединить усилия для развития тестирования системами EMG. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонного разговора 7 мая приветствовали создание совместного предприятия по созданию российско-японских тестовых систем EMG, сообщает Kyodo.

РФПИ остается в тесном контакте с партнерами из других стран и продолжает активно перенимать их опыт борьбы с пандемией, а также делиться собственными знаниями по COVID-19. Так, в конце апреля РФПИ провел звонок с крупнейшими суверенным инвестиционными фондами и институтами с общим объемом средств под управлением в размере $ 8 трлн. В ходе общения с лидерами 20 крупнейших инвестиционных институтов из 14 стран глава РФПИ Кирилл Дмитриев обсудил дальнейшие глобальные усилия по мерам борьбы с коронавирусом.

Обеспечение промышленной безопасности

В России применение тестов EMG уже дало ряд положительных результатов. Благодаря своевременному тестированию удалось взять под контроль распространение коронавируса на крупных предприятиях. Кирилл Дмитриев отмечает, что активно работал с такими компаниями как «ФосАгро», «Полюс», «Алроса», «СИБУР» «Новатек», «Ренова», для того, чтобы помочь им обеспечить тестирование сотрудников и обеспечить промышленную безопасность, а также предотвратить распространение инфекции при организации работы вахтовым методом. В частности, своевременное тестирование персонала позволило оперативно взять под контроль ситуацию с распространением COVID-19 на предприятии «ФосАгро» в г. Апатиты. Также своевременная и быстрая поставка 1000 тестов EMG в Красноярск позволила обеспечить "чистый" режим по COVID -19 на крупнейшем предприятии «Полюс», а также на других ее объектах, включая работников вахтовых схем. Кроме того, компания А-Проперти приобрела диагностическую систему EMG, чтобы провести тестирование сотрудников и не допустить создание неблагоприятной эпидемиологической ситуации на Эльгинском месторождении.

На сегодняшний день заказы на более чем 2 млн тестов EMG уже разместили свыше 40 крупнейших российских компаний, а глобальный спрос на тесты EMG превышает в настоящее время 20 млн единиц.

Рассылка справочника по борьбе с COVID-19

Российский фонд прямых инвестиций принял участие в подготовке к публикации первого в мире руководства по борьбе с коронавирусной инфекцией. Справочник был составлен китайскими врачами на основании клинических данных. МИА «Россия сегодня» решило перевести этот труд и получило поддержку РФПИ.

Кирилл Дмитриев считает, что для успешной борьбы с коронавирусной инфекцией странам необходимо использовать международный опыт. Поэтому участниками Альянса было выпущено российское издание руководства по профилактике и лечению COVID-19. Оно бесплатно рассылается портфельным компаниям РФПИ. Также в открытом доступе есть электронная версия книги. Скачать ее можно по ссылке.

РФПИ фокусируется на производствах, полезных в борьбе с COVID-19

В декабре 2019 года Кирилл Дмитриев сообщил об инвестировании в проект СИБУРа «ЗапСибНефтехим». Это комплекс глубокой переработки побочных продуктов добычи нефти и газа. Он направлен на импортозамещение полимеров, использующихся в медицине. Сегодня полипропилен для медицинского и гигиенического назначения производится в том числе на мощностях «ЗапСибНефтехима» для удовлетворения спроса на одноразовые средства индивидуальной защиты.

В конце апреля 2020 года также стало известно о возможном участии РФПИ в объединении компаний Alium и «Синтез». Предприятие «Биоком» может войти в тройку крупнейших игроков фармацевтического рынка России, сообщал журналистам Кирилл Дмитриев.

Примеры поддержки РФПИ

Российский фонд прямых инвестиций ведет проактивную работу с портфельными компаниями, также направленную на борьбу с пандемией COVID-19. Кирилл Дмитриев рассказал о программах, находящихся в разработке, и реализованных проектах. Суверенный фонд РФ поддержал решение портфельной компании ГК «Мать и дитя» о переоснащении Клинического госпиталя «Лапино». С первых дней апреля он принимает пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмонией. Специалисты будут оказывать своевременную медицинскую помощь лицам с подозрением на коронавирус.

Также РФПИ ранее инвестировал в многофункциональный телемедицинский сервис «Доктис», который позволяет с помощью мобильного приложения получить консультацию врача, не выходя из дома, что особенно актуально в период эпидемии и самоизоляции. На связи находятся терапевты, педиатры и инфекционисты ведущих медицинских центров. Объем онлайн-консультаций Доктис за последние месяцы работы уже вырос в несколько раз и продолжает расти.

Поддержка региональных инвестиционных проектов

В конце апреля РФПИ объявил об особых мерах поддержки регионов. По словам Кирилла Дмитриева, фонд готов инвестировать в компании, которые принимают активное участие в борьбе с коронавирусной инфекцией. Предприятия, вовлеченные в разработку технологий, производство медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, могут оставить заявки на финансирование через специальную форму.

Платформа для компаний, пострадавших от эпидемии

Также стало известно о запуске Российским фондом прямых инвестиций платформы для инвестирования в перспективные компании, которые пострадали от эпидемии коронавируса. На данный момент ведется работа по составлению списка приоритетных инвестиций. Кирилл Дмитриев сообщил, что объем платформы составит около 200 млн долларов.