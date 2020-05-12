В городе Соколе Вологодской области около 20 тысячи человек остались без водоснабжения

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12 мая 2020, 16:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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В городе Соколе Вологодской области 12 мая утром произошел прорыв магистрального водовода. Об этом рассказал губернатор региона Олег Кувшинников.

Известно, что это уже вторая авария в населенном пункте – первая случилась 9 мая. Таким образом, без водоснабжения остались 1200 домов, порядка 20 тыс. жителей.

Подача воды отключена с 11 часов утра, к 7 часам вечера планируется полностью ее восстановить. Губернатор области поручил обеспечить питьевой водой жителей домов по заявкам и социальные объекты.

Ранее сообщалось: директор по чрезвычайным ситуациям регионального отделения ВОЗ в Восточном Средиземноморье Ричард Бреннан прокомментировал предположения о том, что коронавирусная инфекция может мутировать.