Госдума приняла в первом чтении законопроект о дополнительных мерах по противодействию коронавирусу

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12 мая 2020, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]

Здание Госдумы. Фото: сайт Госдума РФ

Законопроект в целом направлен на урегулирование отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект, в частности, предусматривает расширение полномочий правительства в сфере туризма. Правительство сможет уменьшать размер ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности, а также устанавливать особенности отмены либо переноса бронирования места в гостинице.

Правительство сможет временно приостанавливать обязательства туроператоров по возврату туристам денег, уплаченных за турпродукт, при условии предоставления равнозначного, и будет вправе устанавливать особенности изменения и расторжения договора перевозки пассажиров.

Кроме того, правительство в условиях ЧС наделяется полномочием по установлению особенностей оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий.

Также правительство наделяется правом устанавливать особенности проведения государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний при приеме на обучение в вузы.

«При этом предусматривается, что к числу таких особенностей будет отнесена возможность признания результатов промежуточной аттестации в качестве результатов ГИА», – говорится в документе.

Ранее в Госдуме посчитали необходимым пересчитать ОСАГО для перевозчиков из-за пандемии.