С пандемией лучше справляются страны, где менее развито социальное неравенство

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12 мая 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Независимая газета

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Коэффициент Джини – показатель, отражающий степень неравенства в распределении доходов внутри различных групп населения – находится на низком уровне у всех успешно справляющихся с пандемией стран Европы.

Коэффициент Джини у Германии, как и у Швеции куда более обнадеживающий, нежели у Франции и Великобритании. И как мы видим, эти страны более дисциплинированные и лучше соблюдают нормы социальной дистанции. Так, законопослушность граждан и доступность медицины и социальных выплат уже привели к росту рейтинга канцлера Германии Ангелы Меркель.

Также есть данные, которые показывают, что афроамериканское население Америки страдает от COVID-19 гораздо больше остальных граждан США. То же самое касается и черного населения Великобритании. Заметно, что с пандемией в целом лучше справились те страны, в которых сильнее ценности эгалитаризма и менее развито социальное неравенство, к США это явно не относится.

Несмотря на то, что Швеция – дисциплинированная страна, но по сравнению с соседями все-таки с вирусом она справляется плохо. Например, в Финляндии инфицированных COVID-19 5,9 тыс. человек и даже в Норвегии– 8,1 тыс. В Швеции целых 26 тыс. случаев заражения, а населения меньше чем в двух соседних странах, вместе взятых. Однако власти Швеции продолжают настаивать на том, что массовое заражение – их цель. Коллективный иммунитет, верят они, спасет страну от второй вспышки. Жаль, что приходится спасать страну ценой жизни собственных граждан. В Швеции от коронавируса скончались более 3,2 тыс. человек, в то время как в Норвегии– 219, в Финляндии– 267.

Хорошо, что у шведской политики не так много последователей...