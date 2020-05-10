«Поверьте, она идеальна»: Меркель набрала политические очки в период пандемии

Аргументы Недели → В мире 13+

10 мая 2020, 22:33 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Известия

Pixabay

В начале 2020 года рейтинг канцлера Германии Ангелы Меркель оставлял желать лучшего. На первое место вышла партия «Зеленых» и ультраправые из «Альтернативы для Германии». Однако пандемия, охватившая в том числе и Европу, заставила немцев пересмотреть свои взгляды. Неожиданно Меркель смогла вернуть много политических очков.

Германия показала себя в период пандемии великолепно. Конечно, коронавирус не миновал страну, погибли много людей. Но никто не отрицает, что жертв было бы значительно больше, если бы не грамотные действия властей. Их шаги вызвали уважение не только у жителей страны, но и зарубежных коллег. Как известно, разработкой тестов на выявление коронавируса в Германии занялись еще в январе, когда COVID-19 не покинул пределы Китая. Сейчас страна проводит по 50 тысяч тестов в день, что является самым большим показателем в Европе. Раннее выявление заражения объясняет низкий уровень смертности в стране.

«Поверьте, она идеальна. Ее управление во время коронакризиса все признают выдающимся. Единственный недостаток в том, что ради нее придется изменить американскую конституцию. А в остальном Ангела Меркель – мой выбор», – отметил колумнист The New York Times Брет Стивенс, который не против видеть Меркель на руководящей политической должности в США.

Согласно опросу общественного мнения исследовательского центра Forsa, всего за неделю рейтинг блока правоцентристских политических партий вырос до 36%. На фоне этого наметилось падение популярности «Зеленых» и «Альтернативы для Германии», которые в последние годы стремительно завоевывали электорат. Большую роль в лояльности к канцлеру сыграло, например, то, что она обратилась к нации с экранов телевизоров с экстренным посланием впервые в своей карьере, отметив, что угроза настолько серьезная, что требует нестандартных подходов. 13-минутный ролик в интернете посмотрели миллионы человек. Очков к имиджу добавило и решение добровольно самоизолироваться после того, как стало известно, что врач, делавший Меркель прививку, оказался заражен коронавирусом. Тем самым канцлер показала свое единение с народом.

В итоге по опросам Forschungsgruppe Wahlen, рейтинг одобрения деятельности Меркель с марта вырос на 11%, достигнув 79%. Не заставили себя ждать и предположения, что после этого Меркель решит, что ей не стоит покидать кресло канцлера и будет баллотироваться на пятый срок. Однако эксперты считают, что это маловероятно: «Даже если бы она чисто гипотетически и захотела баллотироваться на пятый срок, Меркель не может не понимать, насколько это не понравится в самой Германии. Это особенность демократии в ФРГ. Немцам важна сменяемость. Может быть, ее преемник на посту главы немецкого правительства будет хуже. Нынешний канцлер разумна, сбалансированна, она хороший политик. Она управляет страной в коалиции, а не единолично. Но даже у ее сторонников наблюдается определенная усталость от нее за почти 20 лет нахождения у власти», – рассказал «Известиям» ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Кокеев.

Напомним, с начала эпидемии в Германии умерли 7395 человек с положительным тестом на коронавирус. При этом, из 169 218 пациентов более 144 тысяч выздоровели.