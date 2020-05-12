Эксперт: Россия не будет вводить прогрессивную шкалу подоходного налога по примеру Казахстана

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12 мая 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

ФНС РФ. Фото: сайт ФНС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости проработать вопрос введения прогрессивной шкалы подоходного налога.

«Вполне возможно, что это решение как-то связано с ростом социального недовольства, который, по-видимому, влияет на расстановку политической ситуации в Казахстане», – считает политический обозреватель Дмитрий Галкин.

По его словам, во всех экономически развитых странах, которые проводят активную социальную политику, много вкладывают в модернизацию инфраструктуры и делают ставку на создание политически влиятельного среднего класса, существует прогрессивная школа налогообложения.

«К этому их подталкивает здравый смысл – странно заставлять бедных платить налоги по такой же ставке, как богатых, если государство тратит средства на поддержку людей с низкими доходами», – считает эксперт.

Он также считает, что для существующей в России политической системы любые действия, направленные на реализацию принципов социальной справедливости, представляют смертельную опасность.

Галкин говорит, что установление прогрессивной шкалы налогообложения и освобождение наименее обеспеченных групп населения от уплаты НДФЛ не нанесли бы большого ущерба государственному бюджету. Даже с учетом того, что в таком случае большинство людей с высокими доходами стало бы их скрывать.

«Но на символическом уровне это означало бы, что олигархические группировки и высшая бюрократия больше не признают за собой право по собственному усмотрению распоряжаться национальными ресурсами. Поэтому подобный шаг в рамках существующей политической системы невозможен», – считает эксперт.

Ранее в Госдуме предложили отменить НДФЛ для части россиян.