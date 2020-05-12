Синоптики: к Москве приближается холодный фронт

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12 мая 2020, 14:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Москва-сити, pixabay.com

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова во вторник, 12 мая, предупредила о приближении к столице холодного фронта. По словам синоптика, погода начнет меняться уже грядущей ночью.

С холодным фронтом, по словам Поздняковой, в Москву придут грозы и дожди ливневого характера. Местами возможны град и шквальный ветер.

Предполагается, что к утру среды температура воздуха в столице понизится до плюс 5 – плюс 7 градусов.

В дневное вемя будет появяться солнце, однако дневные температуры не будут превышать плюс 12 градусов, уточнила метеоролог.