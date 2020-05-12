Синоптики: к Москве приближается холодный фронт

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова во вторник, 12 мая, предупредила о приближении к столице холодного фронта. По словам синоптика, погода начнет меняться уже грядущей ночью.
С холодным фронтом, по словам Поздняковой, в Москву придут грозы и дожди ливневого характера. Местами возможны град и шквальный ветер.
Предполагается, что к утру среды температура воздуха в столице понизится до плюс 5 – плюс 7 градусов.
В дневное вемя будет появяться солнце, однако дневные температуры не будут превышать плюс 12 градусов, уточнила метеоролог.