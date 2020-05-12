Во вторник в Москве ожидаются июльское тепло и ливневые дожди

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец во вторник утром, 12 мая, заявил, что сегодня в Москве ожидается июльское тепло. Кроме того, в столице не исключены ливневые дожди.

Предполагается, что днем столбики термометров в Москве поднимутся до плюс 22-24 градусов выше нуля, а в Подмосковье – до 25 градусов. Данные показатели соответствуют июльским.

Местами пройдут ливневые дожди. Ветер в столичном регионе будет юго-западным с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать и достигнет 731 миллиметра ртутного столба.