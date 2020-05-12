В Калмыкии задержали коронавирусного пациента, пытавшегося сбежать из больницы

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12 мая 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kalmykianews.ru

Врачи. Фото: Pixabay

В Калмыкии поймали пациента, зараженного коронавирусом, который пытался сбежать из республиканской больницы.

При попытке к бегству, мужчина сумел отключить капельницу и пробиться через врачей и медсестер. Затем он выбил стеклянную дверь и, спасаясь от погони, спрыгнул на козырек у входа в здание.

«Пациент получил перелом костей. Он был схвачен и продолжит лечение в инфекционной больнице», – сообщил министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов.

Власти республики пока никак не прокомментировали это происшествие.

Ранее сообщалось, что в Калмыкии пациентка с COVID-19 родила здорового ребенка.