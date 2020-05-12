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В Красноярском крае будет введен «масочный режим»

, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]

В Красноярском крае будет введен «масочный режим»
Человек в респираторе. Фото: pixabay.com

Власти Красноярского края приняли решение обязать жителей носить защитные маски в целях борьбы с коронавирусной инфекцией. За последние сутки в регионе выявлено 227 больных COVID-19.

«По рекомендации главного санитарного врача в крае вводится обязательное использование масок при нахождении в закрытых помещениях и в общественном транспорте», - заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.

В пресс-службе краевого правительства отметили, что указ уже готовится, однако точная дата начала «масочного режима» пока не определена.

Ранее врач оценил пользу от ношения защитных масок и перчаток.

АБ
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