В Красноярском крае будет введен «масочный режим»

Власти Красноярского края приняли решение обязать жителей носить защитные маски в целях борьбы с коронавирусной инфекцией. За последние сутки в регионе выявлено 227 больных COVID-19.
«По рекомендации главного санитарного врача в крае вводится обязательное использование масок при нахождении в закрытых помещениях и в общественном транспорте», - заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.
В пресс-службе краевого правительства отметили, что указ уже готовится, однако точная дата начала «масочного режима» пока не определена.
Ранее врач оценил пользу от ношения защитных масок и перчаток.