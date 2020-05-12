В Башкирии скончался еще один местный житель, болевший коронавирусом

В Башкирии за сутки от коронавируса скончался еще один пациент. Таким образом, в республике за весь период умерло 16 человек с диагнозом COVID-19.
Последний случай летального исхода был зафиксирован 9 мая – в Белебеевской ЦРБ скончался 59-летний мужчина.
По данным оперативного штаба, на 12 мая в Башкирии общее количество зараженных коронавирусом составило 1647 человек. Число инфицированных за сутки возросло на 80 человек.
Ранее сообщалось, что власти Башкирии разрешили жителям республики свободное передвижение.