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В Башкирии скончался еще один местный житель, болевший коронавирусом

, 12:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gtrk.tv

В Башкирии скончался еще один местный житель, болевший коронавирусом
Больничная палата. Фото: Pixabay

В Башкирии за сутки от коронавируса скончался еще один пациент. Таким образом, в республике за весь период умерло 16 человек с диагнозом COVID-19.

Последний случай летального исхода был зафиксирован 9 мая – в Белебеевской ЦРБ скончался 59-летний мужчина.

По данным оперативного штаба, на 12 мая в Башкирии общее количество зараженных коронавирусом составило 1647 человек. Число инфицированных за сутки возросло на 80 человек.

Ранее сообщалось, что власти Башкирии разрешили жителям республики свободное передвижение.

ДВа
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