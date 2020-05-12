Первый пациент с COVID-19 скончался в Забайкалье

На территории Забайкальского края зафиксирована первая смерть человека с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующие данные предоставили сотрудники пресс-службы минздрава региона.

Согласно последней информации, скончалась 67-летняя жительница Борзинского района. Ранее она была доставлена в моностационар городской больницы №1 с двухсторонней пневмонией. Болезнь протекала у пациентки в тяжелой форме, вследствие чего она была подключена к аппарату ИВЛ.