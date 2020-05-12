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Первый пациент с COVID-19 скончался в Забайкалье

, 11:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Первый пациент с COVID-19 скончался в Забайкалье
пациент, pixabay.com
На территории Забайкальского края зафиксирована первая смерть человека с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующие данные предоставили сотрудники пресс-службы минздрава региона.
Согласно последней информации, скончалась 67-летняя жительница Борзинского района. Ранее она была доставлена в моностационар городской больницы №1 с двухсторонней пневмонией. Болезнь протекала у пациентки в тяжелой форме, вследствие чего она была подключена к аппарату ИВЛ.
Женщина имела ряд тяжелых сопутствующих заболеваний, вследствие чего ее организм не смог побороть COVID-19. Пациентка умерла в минувший понедельник, 11 мая.
ЕТ
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