Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Тюмени начали бесплатно раздавать защитные маски

, 11:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Тюмени начали бесплатно раздавать защитные маски
медицинская маска, pixabay.com
В Тюмени волонтеры начали бесплатно раздавать защитные маски. Соответствующую информацию во вторник предоставили сотрудники оперативного штаба области по профилактике коронавируса. 
Ранее стало известно, что с 14 мая все жители Тюменской области должны соблюдать масочный режим в общественных местах и транспорте. Сегодня волонтеры начали раздавать средства защиты в тюменском аэропорту "Рощино", железнодорожном вокзале, автовокзале и остановках общественного транспорта.
Подчеркивается, что бесплатная раздача масок будет проводиться ежедневно с 10.00 (8.00 по Москве) до 12.00 (10.00 по Москве) на остановочных комплексах города.
ЕТ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью