В Тюмени начали бесплатно раздавать защитные маски

В Тюмени волонтеры начали бесплатно раздавать защитные маски. Соответствующую информацию во вторник предоставили сотрудники оперативного штаба области по профилактике коронавируса.

Ранее стало известно, что с 14 мая все жители Тюменской области должны соблюдать масочный режим в общественных местах и транспорте. Сегодня волонтеры начали раздавать средства защиты в тюменском аэропорту "Рощино", железнодорожном вокзале, автовокзале и остановках общественного транспорта.