Эксперт рассказал о принципе действия вакцины

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12 мая 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]

Лаборатория. Фото: pixabay.com

Доктор медицинских наук Александр Тепляшин рассказал, насколько эффективной может оказаться вакцина от коронавируса и как долго будет держаться иммунитет после вакцинации.

Ранее в Израиле заявили о прорыве в исследованиях по борьбе с коронавирусной инфекцией. Тепляшин объяснил, что разработка ученых – это скорее лекарство, а не вакцина от COVID-19. «Вакцина – это более серьезная вещь, она создает более длительный иммунитет... Заболевает биологический объект ослабленным вирусом, он переболевает, вырабатывается устойчивый иммунитет, который может быть и год, и несколько лет, и даже десятилетия», - рассказал профессор. При этом эксперт добавил, что одной вакцины может оказаться недостаточно, поскольку вирусы имеют свойство мутировать, передаёт Мир24.