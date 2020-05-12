В Ставрополе выбрали временно исполняющего обязанности главы

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12 мая 2020, 11:31 [ «Аргументы Недели» ]

Врио мэра Ставрополя Дмитрий Семенов. Фото: сайт администрации Ставрополя

Депутаты городской Думы Ставрополя досрочно прекратили полномочия главы Ставрополя Андрея Джатдоева, который скончался 30 апреля, и назначили временно исполняющим обязанности главы города Дмитрия Семенова.

Руководить краевой столицей Семенов в статусе врио будет ровно месяц – до 11 июня. Это дата проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ставрополя, сообщается на сайте администрации краевого центра.

До этого назначения Семенов возглавлял администрацию Промышленного района Ставрополя. Ранее эксперты неоднократно называли кандидатуру Семенова на пост мэра. Вместе с ним на пост претендовал первый замглавы Юрий Белолапенко.