В Москве индекс самоизоляции опустился ниже 3

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12 мая 2020, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]

Москва. Фото: pixabay.com

В Москве в первый день «масочного режима» резко снизился индекс самоизоляции. Несмотря на действующие ограничения, жители столицы покинули дома утром и вышли на улицы города.

Отмечается, что 12 мая в 9:00 утра индекс самоизоляции в Москве составил 2,8 – «На улице много людей». Еще 11 мая индекс показывал 3,6, а на прошлой неделе, 5 мая, он был равен 3,7.

Отмечается, что хоть официально в стране период нерабочих дней окончен, в Москве самоизоляцию продлили до конца мая. При этом с 12 мая начал действовать «масочный режим». Руководство города пообещало, что в первый день нововведения нарушители отделаются предупреждениями, но в дальнейшем прохожих без масок ожидают штрафы.