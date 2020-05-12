В России за сутки скончались 107 пациентов с коронавирусом нового типа

За минувшие сутки на территории России скончались 107 человек с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Эту информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним сообщениям, в Москве скончались 55 пациентов с коронавирусом нового типа, 10 человек умерли в Московской области, 7 граждан скончались в Брянской области, а еще трое – в Дагестане.

Подчеркивается, что с начала пандемии в России коронавирусная инфекция унесла жизни 2 116 человек.