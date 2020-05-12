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В России за сутки скончались 107 пациентов с коронавирусом нового типа

, 10:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В России за сутки скончались 107 пациентов с коронавирусом нового типа
анализ, pixabay.com
За минувшие сутки на территории России скончались 107 человек с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Эту информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последним сообщениям, в Москве скончались 55 пациентов с коронавирусом нового типа, 10 человек умерли в Московской области, 7 граждан скончались в Брянской области, а еще трое – в Дагестане.
Подчеркивается, что с начала пандемии в России коронавирусная инфекция унесла жизни 2 116 человек.
Ранее американские журналисты обвинили российское руководство в занижении уровня смертности в стране от COVID-19.
ЕТ
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