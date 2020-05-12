В Карелии скончался первый пациент с коронавирусом

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12 мая 2020, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]

Скорая помощь. Фото: сайт Госдума РФ

По данным главы регионального Минздрава Михаила Охлопкова, 69-летний мужчина больше недели находился в реанимации, куда поступил в крайне тяжелом состоянии.

Об этом глава регионального Минздрава рассказал на своей странице «ВКонтакте» Михаил Охлопков. Пациент был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске.

Как выяснилось, мужчина страдал хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы, у него также были эндокринные нарушения.

Известно, что скончавшийся житель Петрозаводска заразился коронавирусом после контакта с водителем одного из продуктовых магазинов, работающим в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что власти Карелии разрешили открыть парикмахерские при соблюдении целого ряда условий.