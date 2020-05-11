Власти Карелии разрешили открыть парикмахерские при соблюдении целого ряда условий

Аргументы Недели → Общество 13+

11 мая 2020, 22:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rk.karelia.ru

Парикмахерская. Фото: Pixabay

Власти Карелии рассказали, как республика будет смягчать ограничительные меры.

В частности, с 12 мая возобновляется работа парикмахерских, косметических и салонов красоты. Правда, все организации будут обязаны выполнить ряд условий: отдельный вход, предварительная запись и 20-минутный интервал между посетителями.

С 15 мая смогут приступать к работе организации дополнительного образования.

В решении оперативного штаба также говорится, что на всех работающих предприятиях и в организациях должно быть минимум сотрудников, которые обязаны соблюдать дистанционный режим.

В республике остаются неработающими детские сады, общественный транспорт, туробъекты, торговые центры и предприятия общепита.

Ранее сообщалось, что в Адыгее разрешили гулять по двое и заниматься спортом на улице.