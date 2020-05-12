Эксперт перечислила «вымирающие» профессии

Аргументы Недели → Общество 13+

12 мая 2020, 08:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Пандемия коронавируса привела к ускорению изменений на рынке труда и упразднению некоторых профессий. Директор по развитию кадрового агентства Елена Лимонова рассказала, кто в ближайшее время может попасть под сокращение.

«Есть большое количество вымирающих профессий – это могут быть любые бэк-офисные профессии – бухгалтерия, люди, которые занимаются обработкой документов, рядовые аналитики. Эти вакансии могут быть упразднены, потому что гораздо проще и эффективней эти процессы автоматизировать», - объяснила специалист.

Лимонова рассказала, что из-за коронавируса люди смогли иначе взглянуть на собственную работу и понять, какие специальности находятся на пике популярности, передаёт Мир24. Эксперт отметила, что наиболее востребованными сейчас являются «люди-расчески» - специалисты со знаниями сразу по нескольким специальностям.