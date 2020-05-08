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Работодатели должны будут измерять сотрудникам температуру раз в 4 часа

, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Работодатели должны будут измерять сотрудникам температуру раз в 4 часа
Фото: pixabay.com

Со вторника, 12 мая, работодатели должны будут каждые 4 часа измерять температуру у сотрудников. При этом работникам необходимо сообщать начальству о плохом самочувствии и проблемах со здоровьем.

«С 12 мая все, кто выйдет на работу, будут обязаны информировать работодателя о проблемах со здоровьем», - сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он добавил, что работодателям также следует обеспечить сотрудников необходимыми средствами индивидуальной защиты и контролировать соблюдение социальной дистанции. Также не менее 10% работников должны пройти тест на наличие коронавирусной инфекции.

АБ

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