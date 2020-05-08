Работодатели должны будут измерять сотрудникам температуру раз в 4 часа

Со вторника, 12 мая, работодатели должны будут каждые 4 часа измерять температуру у сотрудников. При этом работникам необходимо сообщать начальству о плохом самочувствии и проблемах со здоровьем.
«С 12 мая все, кто выйдет на работу, будут обязаны информировать работодателя о проблемах со здоровьем», - сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Он добавил, что работодателям также следует обеспечить сотрудников необходимыми средствами индивидуальной защиты и контролировать соблюдение социальной дистанции. Также не менее 10% работников должны пройти тест на наличие коронавирусной инфекции.