Врач рассказал, как правильно носить маску в дождливую погоду

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8 мая 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Весенняя погода и частые грозы заставляют с особой тщательностью относиться к использованию медицинских масок. Иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, как правильно обращаться с маской весной.

Врач отметил, что из-за повышенной влажности воздуха маска быстро становится влажной. Защитные свойства в таком случае заметно снижаются, поэтому с собой стоит иметь запасную маску, передаёт Радио Sputnik.

«Если маска намокла или вы сильно чихнули, то лучше надеть другую. Нет смысла ходить и самому дышать своими вирусами. Лучше иметь одну или две запасные маски. Если намокла от дождя, то лучше тоже поменять. Также на улице, когда идет дождь, вы вполне можете снять и спрятать маску», - предупредил Жемчугов.

Он также добавил, что нет смысла сушить промокшие одноразовые маски – их нужно сразу выбрасывать.