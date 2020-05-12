Биолог рассказала о принципах формирования иммунитета к коронавирусу

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12 мая 2020, 07:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Биолог Анча Баранова заявила, что продолжительный и сильный иммунитет формируется лишь у 7-8% переболевших коронавирусом. Она объяснила, по какому принципу организм получает защиту от COVID-19.

Баранова рассказала, что некоторые пациенты переболели коронавирусом, но антител к вирусу так и не получили. «Это значит, что они избавились от инфекции с помощью интерферонов, которые оперативно вырабатываются в организме человека в ответ на вирус. В этом случае интерфероны сами справились, и антитела не возникли, потому у этих переболевших нет иммунитета к COVID-19», - отметила специалист.

Также биолог добавила, что у некоторых выздоровевших иммунитет практически исчезает спустя месяц после окончания болезни – такие люди рискуют заразиться коронавирусом повторно.