Специалист объяснил, почему тест на коронавирус может показать неправильный результат

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12 мая 2020, 07:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: pixabay.com

Специалист лаборатории Дмитрий Гордеев перечислил причины, из-за которых тест на коронавирус может показать неправильные результаты. Эксперт заявил, что влияние могут оказывать два фактора.

Гордеев объяснил, что на результаты анализа влияет нарушение правил подготовки к взятию пробы на COVID-19, а также неправильно проведенная процедура взятия биоматериала.

Эксперт объяснил, что эпителиальные клетки слизистой постоянно обновляются, они буквально могут оказаться «смыты» в пищевод во время употребления пищи, напитков или даже при переизбытке слюны. Гордеев рекомендовал не есть, не пить и не курить за три часа до проведения теста, а также не полоскать рот.