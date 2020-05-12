Специалист объяснил, почему тест на коронавирус может показать неправильный результат

Специалист лаборатории Дмитрий Гордеев перечислил причины, из-за которых тест на коронавирус может показать неправильные результаты. Эксперт заявил, что влияние могут оказывать два фактора.
Гордеев объяснил, что на результаты анализа влияет нарушение правил подготовки к взятию пробы на COVID-19, а также неправильно проведенная процедура взятия биоматериала.
Эксперт объяснил, что эпителиальные клетки слизистой постоянно обновляются, они буквально могут оказаться «смыты» в пищевод во время употребления пищи, напитков или даже при переизбытке слюны. Гордеев рекомендовал не есть, не пить и не курить за три часа до проведения теста, а также не полоскать рот.